Bianca Andrade se emociona ao mostrar decoração de Natal na casa da mãe - Reprodução/Instagram

Bianca Andrade se emociona ao mostrar decoração de Natal na casa da mãeReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2022 16:03

Rio - Bianca Andrade se emocionou, neste sábado, ao mostrar a decoração de Natal na mansão de sua mãe, Mônica. A influenciadora usou os Stories do Instagram para compartilhar as fotos da fachada da casa toda iluminada e os enfeites que completam a preparação para o feriado. Na legenda, a empresária relembrou sua infância e adolescência no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

fotogaleria

"Mano, olha a casa da minha mãe com decoração de Natal. Absurda! Casa de filme. De novo passou um filme na minha cabeça da casa que a gente morava na Maré. Minha família merece demais isso", declarou Boca Rosa ao registrar os detalhes.

Recentemente, Bianca rebateu acusações de que teria passado por uma cirurgia plástica após o nascimento do primeiro filho, Cris, de 1 ano, fruto de seu antigo relacionamento com o youtuber Fred. "Eu vou dar um conselho de coração, que fique de aprendizado para muita gente, principalmente se você não é mãe: se você ver o corpo de uma mulher que foi mãe e notar alguma coisa diferente, não comenta. Você não faz ideia do que aquela mulher passou para ter um filho, você não faz ideia do que o nosso corpo tem que passar para ser casa de alguém e abrigar um bebê dentro da gente", desabafou a empresária.