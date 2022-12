Ludmilla deixou o palco após ser atingida por pedras de gelo em show no Rio - Vitor Pereira/Ag. News/Reprodução

Publicado 10/12/2022 11:05

Rio - Ludmilla passou por uma situação desconfortável, na noite desta sexta-feira, durante seu show no Ginga Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Em vídeo que circula nas redes sociais, a cantora de 27 anos surge revoltada após um homem arremessar pedras de gelo na direção da artista. "Vai tacar pedra de gelo no c* da sua mãe, vai se f*der. Eu estou trabalhando", disparou ela.

Em seguida, a dona do "Numanice" avisou que estaria interrompendo o show e prometeu não retornar ao palco até o agressor ser retirado do evento. "Se ele não sair daqui agora, eu vou sair do palco. Rala, rala, rala... Enquanto ele não sair da festa, eu não volto para cantar", declarou ela, que recebeu apoio do público.

Após a repercussão do vídeo na internet, Ludmilla se pronunciou sobre o ocorrido em resposta a uma postagem no Twitter que já foi apagada: "Eu falei que eu vim de caxias e jamais iria aceitar um marmanjo tacar gelo no meu palco e ficar por isso mesmo", afirmou.