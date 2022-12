Jojo Todynho - Divulgação

Publicado 10/12/2022 15:39

Rio - Jojo Todynho anunciou que se afastará temporariamente das redes sociais a partir deste sábado, depois de abrir um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva contra o ex-marido, Lucas Souza. A cantora comunicou a decisão através de postagem nos Stories do Instagram, depois de compartilhar uma sequência de vídeos sobre uma discussão recente que teve com o oficial do Exército.

"Os últimos acontecimentos da minha vida pessoal fizeram com que eu tomasse a decisão de me afastar temporariamente das redes sociais, pois tudo que acontece aqui ganha uma proporção muito grande e meu psicológico vem ficando cada vez mais abalado", declarou a artista de 25 anos.

Em seguida, a apresentadora do "Central da Copa" explicou os detalhes do pausa que fará: "Todas as publicidades previstas em contrato continuarão sendo postadas normalmente, porém, minhas questões pessoais não serão mais postadas por enquanto. Muito obrigada pelo carinho e apoio de todos vocês!", escreveu ela, assinando com seu nome de batismo, Jordana.

Mais cedo, Jojo Todynho surgiu na frente da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Tanque, Zona Oeste do Rio, e explicou que registrou um B.O. após uma discussão com Lucas Souza, de quem se divorciou em novembro deste ano. "Ele, na tentativa de voltar, e eu negando, ontem ele me agrediu verbalmente, porque agressão não é só física, ela é psicológica também", declarou.

"Uma mulher quando diz que não, é não. Não aceito nenhum tipo de falta de respeito, até porque não desrespeitei ele. Todas as medidas possíveis para não sofrer nenhum dano eu tomarei. É isso, mulherada. Não se calem", finalizou a cantora, em vídeos que já foram apagados das redes sociais.