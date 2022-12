Deolane Bezerra anuncia festa gratuita para fãs para 'flopar' final de 'A Fazenda 14' - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2022 10:38

Rio - As polêmicas de Deolane Bezerra não acabaram depois de sua desistência de "A Fazenda 14" . Nesta sexta-feira, a influenciadora anunciou que pretende dar uma festa no dia em que o reality show da RecordTV chega ao fim. A ideia é reunir seus fãs na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, em São Paulo, em evento com comida e bebida liberada para boicotar a transmissão da grande final.

"Fala para o Kadu que a festa para os fãs eu quero no dia 15, na m*rda da final de 'A Fazenda'. Manda ele organizar aí. Não precisa de patrocínio, não. Se não tiver, eu pago. Gente, vai ter uma festa para os fãs na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria", declarou ela, em live no Instagram, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2022.

A viúva de MC Kevin deixou bem claro que a entrada será gratuita para seus seguidores: "Vai ser tudo de graça. (Vai ter) Boi no rolete, cachaça. Eu estou com medo de não dar o tanto de gente. Mas, enfim, quem chegar, chegou. Nem que seja dia 15 para a gente flopar aquela m*rda", disparou a famosa.

Recentemente, Deolane se envolveu em uma treta com a família de Moranguinho , após sua aliada em "A Fazenda 14" ser eliminada do reality rural. Na roça desta quinta-feira, Naldo Benny, marido da funkeira, reclamou do fato de os ex-peões não puxarem mutirão pela permanência da funkeira. A DJ, então, disse nos Stories que não torceria para Moranguinho por causa de Naldo, a quem chamou de "embuste". Ela também disse que espera que a funkeira termine seu casamento com o cantor.

Maria Victoria, de 7 anos, filha de Naldo e Moranguinho, se irritou com o comentário de Deolane e fez alguns vídeos nos Stories chamando a advogada de "capeta" e "palhaça". Após a repercussão negativa, Naldo se pronunciou afirmando que a criança tem seu próprio celular e que assim que soube do vídeo pediu para ela apagar o conteúdo.

Em resposta, a advogada postou, nos Stories, uma indireta para os pais da criança na madrugada desta sexta-feira. "Se a Lei Maria da Penha não funcionou, espero que o Estatuto da Criança e do Adolescente funcione. É cada uma que parece duas, viu", escreveu Deolane, fazendo referência ao episódio em que Naldo Benny foi acusado, em 2017, de agredir Moranguinho com puxões de cabelo, socos e tapas.