Claudia Leitte e Pedro Sampaio agitam 1º dia de Carnatal

Rio - Estão abertas as comemorações do Carnatal, tradicional micareta que acontece na capital do Rio Grande do Norte. A festa teve início na noite desta sexta-feira, com trios liderados por Claudia Leitte, Nattan e Felipe Amorim, e Bell Marques. Além do bloco no corredor da folia, a área interna da Arena das Dunas ainda contou com shows de Pedro Sampaio, Banda Eva, Raí Saia Rodada e Jopin para o público dos camarotes.

Neste sábado, Anitta e Leo Santana assumem a responsabilidade de animar o segundo dia de festa, junto com o ex-vocalista do Chiclete com Banana. Na última quarta-feira, a cantora cancelou o show que faria na Farofa da Gkay ao ser internada em um hospital de São Paulo . Nas redes sociais, a Poderosa explicou que preferiu desmarcar a apresentação para garantir que não perderá a festa em Natal.

