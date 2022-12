Deborah Secco surpreende ao deixar sutiã à mostra em look para o 'Tá na Copa', do SporTV - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2022 11:38

Rio - Deborah Secco continua empenhada em causar com seus looks para apresentar o "Tá na Copa", do SporTV. Nesta sexta-feira, a atriz de 43 anos vestiu a tradicional camisa do canal recortada na linha dos ombros, deixando o sutião à mostra, combinando com uma saia longa de cintura baixa.

"O show tem que continuar!", declarou a artista, ao compartilhar registros do figurino no Instagram, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2022, em partida contra a Croácia por uma vaga na semifinal. Nos comentários da postagem, Deborah colecionou elogios de seguidores e famosos: "Gata", disparou Manu Gavassi. "Meu Deus, que linda", disse Giovanna Lancellotti. "Você é o show da copa, meu amor", escreveu um internauta. "Entregando tudo!", afirmou mais uma fã.

Por outro lado, teve quem se incomodasse com a escolha do look da atriz, que causou polêmica desde a estreia do programa, quando vestiu a camisa social em formato de cropped e uma calça de cintura baixa, mostrando a calcinha. "Faltou pano na costureira", ironizou uma pessoa. "Falta pouco agora pra ficar nua. Desnecessário", criticou outra seguidora. "Tá linda, mas pode por roupa adequada!", opinou uma terceira.

Recentemente, Deborah Secco esclareceu o motivo de se arriscar nos figurinos para comentar a Copa do Mundo: "Quem teve a ideia de customizar esse uniforme foi da Carolina Gama, a figurinista do SporTV, numa tentativa de deixar muito claro para o público que eu não sou uma jornalista, muito menos uma comentarista esportiva. Eu sou uma atriz em busca de entretenimento", explicou.

