Mocita Fagundes se declarou ao marido, Tarcísio Filho - Reprodução da internet

Mocita Fagundes se declarou ao marido, Tarcísio FilhoReprodução da internet

Publicado 10/12/2022 12:54

Rio - A mulher de Tarcísio Filho, Mocita Fagundes, usou as redes sociais para revelar seu desconforto com sua página no Google, que descreve a publicitária apenas como esposa do ator. Em postagem no Instagram, a nora de Glória Menezes fez um desabafo ao chamar a atenção dos seguidores para a situação.

fotogaleria

"O que é o machismo estrutural? É tu te ver 'rebaixada' a 'esposa' de alguém. Meu amigo e colega na publicidade me perguntou: 'tu já te googleou? Vou te mostrar'. E começa assim: 'Esposa de Tarcísio Filho", escreveu ela, mostrando o resultado da pesquisa.

Em seguida, Mocita acrescentou: "Amigos. Não que eu não me orgulhe de ser esposa de um homem maravilhoso como meu marido. Adoro. Mas sou infinitamente mais que isso. Ser mulher é passar o tempo todo provando pra todo mundo que tu é fod*. Cansativo, mas eu continuo na luta!", encerrou.

Nos comentários, fãs e amigos enviaram mensagens de apoio a Mocita: "Bizarro. É assim mesmo", disse Mariana Xavier. "É triste que mulheres incrivelmente talentosas como você ainda precisem de uma referência masculina para serem validadas", lamentou uma seguidora. "Por isso, em primeiro lugar, nós mesmas precisamos saber quem somos. Seguimos!", comentou mais uma internauta.

Confira: