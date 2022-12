Rafa Kalimann veste biquíni fininho para dia de piscina após assistir Jogo do Brasil - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2022 12:14

Rio - Rafa Kalimann impressionou os fãs, nesta sexta-feira, ao compartilhar registros de seu dia de piscina após assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022. Em vídeo publicado no Instagram, a ex-BBB surgiu vestindo um biquíni fininho com as cores da bandeira enquanto fazia poses na frente de um espelho. A influenciadora evidenciou o corpo cheio de curvas ao dar um zoom ousado no bumbum.

Nos Stories, Rafa mostrou detalhes da reunião que organizou em sua casa, recebendo amigos como a cantora Duda Beat, além de José Loreto e a filha do ator, Bella, de 4 anos, fruto do antigo relacionamento com Débora Nascimento. Durante a partida que terminou com a eliminação do Brasil nas quartas de final, a famosa vestiu uma camisa da Seleção com o nome do namorado nas costas.

