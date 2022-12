Deolane Bezerra manda indireta após ser xingada pela filha de Naldo e Moranguinho - Reprodução

Publicado 09/12/2022 08:00

Rio - O vídeo em que Maria Victoria, de 7 anos, filha de Naldo Benny e Moranguinho, xinga Deolane Bezerra continua dando o que falar. A própria Deolane postou, nos Stories, uma indireta para os pais da criança na madrugada desta sexta-feira. Moranguinho e Deolane participaram juntas do reality show "A Fazenda 14". A funkeira foi eliminada nesta quinta.

"Se a Lei Maria da Penha não funcionou, espero que o Estatuto da Criança e do Adolescente funcione. É cada uma que parece duas, viu", escreveu Deolane, fazendo referência ao episódio em que Naldo Benny foi acusado, em 2017, de agredir Moranguinho com puxões de cabelo, socos e tapas.

Entenda

Tudo começou com a roça desta quinta-feira. Naldo Benny, marido de Moranguinho, reclamou do fato de os ex-peões não puxarem mutirão pela permanência da funkeira. Deolane Bezerra, então, disse nos Stories que não torceria para Moranguinho por causa de Naldo, a quem chamou de "embuste". Ela também disse que espera que a funkeira termine seu casamento com o cantor.

Maria Victoria, de 7 anos, filha de Naldo e Moranguinho, se irritou com o comentário de Deolane e fez alguns vídeos nos Stories chamando a advogada de "capeta" e "palhaça". Após a repercussão negativa, Naldo se pronunciou afirmando que a criança tem seu próprio celular e que assim que soube do vídeo pediu para ela apagar o conteúdo.