Naldo Benny diz em vídeo que a filha fez o vídeo sem sua permissão e, ao lado, o funkeiro posa com Maria Victória - Reprodução Internet

Publicado 09/12/2022 07:37

Rio - Maria Victoria, de 7 anos, filha de Naldo Benny e Moranguinho, deu o que falar nas redes sociais na noite desta quinta-feira. A criança postou alguns Stories, no Instagram, xingando Deolane Bezerra. Moranguinho e Deolane participaram juntas do reality show "A Fazenda 14". A funkeira, inclusive, foi eliminada na noite desta quinta.

"Oi, DJ Deolane, tudo ruim com você? Eu espero que esteja. Fiquei sabendo que você está desejando que o casamento da minha mãe com o meu pai acabe. Quem criou o casamento foi Deus, não você. Você não consegue separar o amor do meu pai pela minha mãe. Você é um capeta, ninguém gosta de você. Você fez a mamãe mudar, você é uma palhaça. Vai lá para o circo fazer suas palhaçadas", disse a garota no vídeo, que viralizou.

Após muitas críticas, Naldo negou ter incentivado a criança a xingar Deolane. "Minha filha postou um vídeo, ela já sabe ler e escrever. Eu já pedi para apagar. De alguma forma chegou para ela essa informação. Esperar o que de uma família que forja uma doença e que o Brasil inteiro diz que é baixa, que é lixo. Foi isso. Infelizmente minha filhinha postou, mas eu já pedi para excluir", disse o funkeiro.

A equipe de Moranguinho nas redes sociais também se pronunciou. "Viemos informar que a Victoria, filha do Naldo e da Ellen, fez o vídeo por livre e espontânea vontade. Ninguém a incentivou a fazer qualquer coisa desse tipo, como alguns estão veiculando. A Victoria é uma menina muito inteligente, sabe ler, escrever e, recentemente, deu muito orgulho ao seu pai após ser aprovada no ano letivo", inicia o comunicado.

"E como toda criança hoje em dia, também possui o seu celular e foi bombardeada pela repercussão de um vídeo de muito mal gosto em que a ex-participante Deolane fala que seus pais deveriam estar separados. Evidentemente, ela se revoltou. Como toda criança faria. A sua raiva foi natural. O Naldo, como visto em seus stories, estava jogando futebol quando o vídeo foi publicado, mas, assim que sua equipe viu o vídeo, o notificou e ele prontamente pediu para que fosse apagado", finaliza o documento.