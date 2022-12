Felipe Neto e Belle Silva trocaram farpas nas redes sociais após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Felipe Neto e Belle Silva trocaram farpas nas redes sociais após a eliminação do Brasil na Copa do MundoReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2022 21:14 | Atualizado 09/12/2022 21:16

Rio - Felipe Neto trocou farpas com a mulher do zagueiro Thiago Silva nas redes sociais após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2022, no Catar. Na noite desta sexta-feira, o youtuber foi ao Twitter para expressar sua revolta com o desempenho da Seleção e Belle Silva fez questão de rebater os xingamentos do empresário.