Luísa SonzaReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2022 17:53

Rio - Luísa Sonza se envolveu em uma confusão, nesta sexta-feira, no hotel onde está hospedada em Portugal. A cantora de 24 anos usou o Twitter para explicar que defendeu a seleção brasileira de torcedores ingleses que acompanhavam a partida do Brasil contra a Croácia, na Copa do Mundo 2022. Sem esconder a revolta, a artista admitiu que quase partiu para a agressão física durante a discussão com os europeus.

"Mano, tinha uns ingleses no hotel em que eu tô aqui em Portugal que não estavam nem sequer torcendo pra Croácia, mas simplesmente contra o Brasil. Resumindo, arrumei briga e quase saí no tapa e tô muito put* até agora com eles, namoral, sai fora. Mandei tomar no c* mesmo, os caras zoando a gente e os car*i", escreveu a famosa.

Em outro momento, a loira elogiou a postura dos torcedores locais durante o jogo que levou à eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa no Catar. "Os portugueses hoje, maior sangue bom, fofinhos torcendo para o Brasil vibrando pra c*ralho hoje, vou torcer pra eles também. Portugal, te amo, namoral, valeu. Vocês são fofos demais", disse.

Mano tinha uns ingleses no hotel q eu tô aqui em Portugal q n tavam NEM se quer torcendo p Croácia mas simplesmente CONTRA o Brasil. Resumindo arrumei briga e quase saí no tapa e tô MUITO puta até agr c eles NAMORAL SAI FORA mandei tomar no cu msm os cara zoando a gnt e os carai — LUÍSA SONZA (@luisasonza) December 9, 2022

Se eu achar esses fdp de novo man — LUÍSA SONZA (@luisasonza) December 9, 2022

Mano qual é a deles nem é a seleção deles tão torcendo contra a gente pq? SE LIGA BRODER — LUÍSA SONZA (@luisasonza) December 9, 2022