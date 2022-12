Tirullipa pede fim dos ataques contra sua família após acusação de assédio na Farofa da Gkay - Reprodução/Instagram

Tirullipa pede fim dos ataques contra sua família após acusação de assédio na Farofa da GkayReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2022 16:31

Rio - Tirullipa voltou a comentar sua expulsão da Farofa da Gkay em sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram, nesta sexta-feira. Acusado de assédio, o humorista pediu o fim de ataques contra sua mulher e filhas por causa da "brincadeira" feita pelo comediante no segundo dia da festa. Na ocasião, o artista revoltou internautas ao desamarrar biquínis de mulheres em uma gincana na piscina.

fotogaleria

"Gente, por favor, se vocês querem bater em mim, sites de fofoca, a galera que está batendo, batam em mim. Não coloquem minha família no meio disso, pelo amor de Deus", apelou o filho do político e palhaço Tiririca. "As minhas filhas não têm nada a ver com isso, a minha esposa não tem nada a ver. Eu vou pagar pelo o que eu fiz, eu estou pagando. Não cometi nenhum crime, eu não sou criminoso. Eu sou um palhaço. Eu sou um cara que leva alegria", declarou ele.

O ator ainda aproveitou para se defender das críticas ao relembrar a situação: "Todo mundo estava aplaudindo, batendo palmas, rindo da minha brincadeira. Ninguém foi lá para me dar um conselho. Eu peço, pelo amor de Deus, não batam na minha família. Respeitem minha mulher, minhas filhas. Eu assumi o erro e vou pagar por isso", completou.