Rafael Cardoso volta a falar sobre o fim do casamento - Reprodução de vídeo

Publicado 09/12/2022 15:06 | Atualizado 09/12/2022 15:08

Rio - Rafael Cardoso, de 37 anos, abriu o coração e voltou a falar sobre o fim do casamento com Mariana Bridi, de 37, após 16 anos de união. Em entrevista ao ao podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello, o ator disse que está se 'reconectando' após a separação e comentou a possibilidade de encontrar um novo amor.

"Fui muito feliz com a minha esposa, meus filhos, com a família que a gente tinha daquele formato. A família só mudou de formato. A gente sempre foi muito amigo e quero que isso fique. Lógico que a vida muda. Eu me reconectei com vários amigos que não falava mais por conta da rotina. Mas estou tomando esse tempo mais para mim. De respirar e ficar feliz com a minha própria companhia", afirmou Rafael. "Eu não lembrava mais nem de qual música eu gostava sem ser junto com ela ou família. Então, é um resgate de mim mesmo", completou.

O artista ainda aproveitou a ocasião para esclarecer uma fala sua durante uma festa no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio. "Aproveitar para esclarecer porque perguntaram se estava solteiro, falei que estava solteiro, e a galera já solta: 'Está solteirão', 'vai pegar não sei quem, vai até pegar Anitta'. Os caras colocam palavras na boca, um sensacionalismo, foi deselegante. Um mês que está separado já, estava segurando tudo e teve esse caso", disse.

Na entrevista, Rafael também contou como está a vida de solteiro e se manifestou sobre a possibilidade de viver um novo amor. "Todo mundo vai viver. Eu vou viver, ela vai viver uma vida diferente. Primeiro vou cuidar do meu coração sozinho", frisou.

Veja o vídeo:

Rafael confirmou o término de seu casamento com Mariana Bridi em um evento da Zona Sul do Rio, no último domingo. O casal tem dois filhos Valentim, de 4 anos, e Aurora, de 7. Momentos depois, a filha da jornalista Sonia Bridi, da Rede Globo, se pronunciou sobre a separação através do Instagram. "Nos últimos dias eu estava digerindo a situação que estou vivendo e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação se tornou pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que, depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação".