Mari Bridi, Rafael Cardoso e seus dois filhosReprodução Internet

Publicado 04/12/2022 22:04 | Atualizado 05/12/2022 08:00

Rio - Após 15 anos de relacionamento, Rafael Cardoso e Mari Bridi não estão mais casados. A notícia foi revelada neste domingo (4) por Mari nas redes sociais. A influenciadora usou seu Instagram para pedir privacidade para ela e os filhos do casal. Além disso, a filha da jornalista Sonia Bridi, da Rede Globo, deixou claro que só se manifestou pela informação ter se tornado pública - Em entrevista recente a um portal, durante um evento no Jockey Club Brasileiro, o ator disse: "Eu estou solteirão".

"Nos últimos dias eu estava digerindo a situação que estou vivendo e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação se tornou pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que, depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos", escreveu Mari.

O casamento gerou dois filhos: Valentim, de 4 anos, e Aurora, de 7. Rafael não se pronunciou nas redes sociais sobre o término, e Mari aproveitou o domingo no aniversário da filha de Deborah Secco, não tocando mais no assunto. No post com a amiga, também ao lado de Thais Fersoza, a influenciadora escreveu: "Viva a Maria Flor e nossos encontros".

Vários outros famosos colocaram um ponto final no casamento neste ano. Entre eles estão: Lexa e MC Guimê, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, José Henrique Fonseca e Claudia Abreu, Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Iza e o produtor musical Sérgio Santos, Jojo Todynho e Lucas Souza, Gisele Bündchen e Tom Brady, Helena Fernandes e José Alvarenga Júnior.