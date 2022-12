Deolane Bezerra - Reprodução

Publicado 04/12/2022 18:50

Rio - Na tarde deste domingo (4), Deolane desistiu do programa "A Fazenda 14", da TV Record, após saber do estado de saúde de sua mãe, que está internada no Hospital São Luiz com quadro de estresse grave. Após se reunir com a sua família, a advogada abriu uma live em seu Instagram para conversar com seus fãs e seguidores. A ex-peoa garantiu que assim que tudo se acalmar, ela mesma se pronunciará para contar tudo o que aconteceu.

Em um trecho da live, a advogada contou: "Eu garanto que vocês vão saber de tudo porque eu prefiro ser verdade do que ser dúvida. Uma frase que eu escutei muito do André lá dentro da Fazenda, é que com todos os meus defeitos eu sou verdade e sempre serei verdade. Eu sou mulher. Dinheiro não dá minha paz. Dinheiro não faz a minha cabeça. Porque se fosse por dinheiro, Deolane, você não teria entrado. Porque é um prêmio de um milhão e meio que eles confiscam o imposto, coloca só o restinho e pode pagar em três vezes. Não iria mudar a minha vida, né gente? Então pode ter certeza que quando tudo se resolver, minha mãe desceu pra fazer exames, vou ver tudo como está acontecendo, me atualizar com a minha família, eu volto aqui pra conversar com vocês. E se ficar mil seguidores aqui, que fiquem os verdadeiros, os falsos, eu prefiro que não. Minha vida nunca foi seguidores, minha vida nunca foi Instagram"