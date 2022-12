Zeca Pagodinho abre álbum de fotos do casamento do filho, Louiz - Reprodução do Instagram

Zeca Pagodinho abre álbum de fotos do casamento do filho, LouizReprodução do Instagram

Publicado 04/12/2022 13:00 | Atualizado 04/12/2022 13:01

Rio - Louiz Carlos, filho de Zeca Pagodinho, se casou com a psicóloga Thays Souza, na noite deste sábado, no Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu na igreja Nossa Senhora Do Carmo Da Antiga Sé, no Centro da cidade, e o festão foi realizado no Museu Histórico Nacional. O sambista publicou alguns registros do momento especial, em que aparece ao lado da esposa Mônica Silva, do casal e dos pais da noiva, em seu Instagram, neste domingo.

fotogaleria

"Dia de celebrar a união de Louiz e Thays. Muitas bençãos para esse lindo casal, com alegrias e sabedoria ! Viva o amor", escreveu Zeca na legenda das imagens.

O look confortável escolhido pelo o artista para a festa chamou a atenção dos internautas, já que ele deixou o terno usado na cerimônia de lado. "Jeito Zeca de ser", comentou um fã. "Zeca estiloso demais, de camisa aberta, parabéns", disse outro, aos risos. "Zeca, sua simplicidade rouba a cena", opinou uma terceira pessoa.

Além de Louiz, Zeca é pai de Eduardo, de 34 anos, Elisa, de 30, e Maria Eduarda, de 18. O cantor também é vovô de Noah, Catarina, Miguel e Domênico.

Veja: