Fiuk comentou divórcio de Adriano Imperador - Reprodução

Publicado 04/12/2022 11:27

Rio - O término do casamento de Adriano Imperador com Micaela Mesquita apenas 24 dias após sua realização foi motivo de brincadeira para Fiuk, que relembrou as diversas uniões vividas pelo pai, Fábio Júnior.

fotogaleria Um perfil de fofoca noticiou a separação do ex-jogador e o ex-BBB não deixou de ironizar o episódio. "Bateu o recorde do meu pai kkk", escreveu Fiuk.

Fábio Júnior é conhecido por ter subido ao altar 7 vezes. Atualmente, o cantor celebrou 11 anos de relacionamento com a gerente bancária Maria Fernanda Pascucci. Os dois se casaram em 2016 e o pai de Fiuk garantiu que seria a última vez.