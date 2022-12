Anitta fala sobre diagnóstico de vírus durante lançamento de filme - Marcelo Sá Barreto / Agnews

Publicado 04/12/2022 08:20

Rio - Anitta, de 29 anos, revelou que foi diagnosticada com o vírus Epstein–Barr (EBV), que pode causar a esclerose múltipla, durante o lançamento do documentário "Eu", neste sábado . A Poderosa contou que fez o exame por orientação de Ludmilla Dayer e relembrou alguns momentos de dificuldade.

"Quando a gente começou todo esse contato, e saíram os resultados, eu estava com o mesmo vírus da Ludmila em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, por tudo isso eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou. Ela foi uma benção na minha vida e só alegria. Uma coisa que ela falou é que gente fica muito mais sensível em perceber pessoas que estão no mesmo caminho. As pessoas só vão no momento delas, no tempo delas", disse a cantora.

A atriz e diretora, que tem esclerose múltipla, percebeu que Anitta não estava bem após saber o que ela sentia. "Sabia que era o vírus que eu tinha só de ouvir ela falando. Parece que a gente cria uma extra sensibilidade. Você fica antenado de uma maneira diferente". Anitta, então, citou um momento de dificuldade. "A gente passou por uma fase que, assim como ela, eu não estava conseguindo ir para o segundo andar da casa e ontem eu dancei e cantei", vibrou.