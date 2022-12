Deborah Secco faz festa para Maria Flor - Reprodução Internet

Publicado 04/12/2022 17:58

Rio - Maria Flor, a filha de Deborah Secco, completou sete anos e ganhou, neste domingo (4), uma festa super produzida de presente. "Gente olha que escândalo essa festa!", vibrava a atriz enquanto mostrava no Story do seu Instagram, os detalhes do evento.

Decorado como uma loja de doce, o espaço contava com uma bancada de guloseimas para a pequena. A atriz também compartilhou a filha acordando, com a casa já tomada pelas decorações e temas da festa, junto com os presentes.

Maria Flor é fruto do relacionamento da artista com o fotógrafo Hugo Moura. Os dois estão juntos desde 2015 e atualmente se preparam para estrear no seu primeiro projeto em família. A série infantil "Mundo Iupi", original Giga Gloob e Gloobinho, está sendo produzida por Deborah Secco e dirigida pelo marido, a filha do casal também faz parte do elenco, lançando a pequena no mundo das artes.