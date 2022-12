Gkay ganhou festa surpresa de aniversário - Divulgação

Gkay ganhou festa surpresa de aniversário Divulgação

Publicado 04/12/2022 15:44

Rio - Nos preparativos para a 'Farofa', Gessica Kayane foi surpreendida com uma comemoração organizada pelos amigos e equipe. A festa aconteceu no Marina Park Hotel, em Fortaleza, mesmo local que receberá os convidados do evento programado para os dias 05, 06 e 07 de dezembro e deverá receber mais de 500 convidados e aproximadamente 15 shows.