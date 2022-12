Cíntia Dicker e Pedro Scooby - Reprodução Internet

Publicado 04/12/2022 22:44 | Atualizado 04/12/2022 22:46

Rio - Nos últimos meses da gravidez, Cintia Dicker e Pedro Scooby aproveitam o barrigão e compartilham com seus seguidores cliques cheios de amor. A modelo postou, neste domingo (4), uma foto ao lado do marido em uma área verde, e recebeu muitos elogios dos fãs do casal. Os dois esperam sua primeira filha, Aurora, que já está no oitavo mês de gestação. O surfista, no entanto, já é pai de Liz, Bem e Dom, frutos do casamento anterior com Luana Piovani.

Pedro comentou: "Coisa mais linda", e foi acompanhado por muitos seguidores que encheram o casal de elogios. Mensagens como: "Cintia sempre foi extremamente linda, mas a gravidez realçou a sua beleza de uma forma impressionante", "Casalzão maravilhoso", "Que barrigão mais lindo! Deus abençoe muito mesmo" e "Casal de milhões, lindos. Amo vocês. Vem Aurora, vai ser muito amada, com muita saúde e bênçãos", foram os mais vistos na publicação.