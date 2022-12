Jéssica Ellen dá à luz primeiro filho - Reprodução Internet

Publicado 04/12/2022 20:31 | Atualizado 04/12/2022 20:42

Rio - Jéssica Ellen anunciou neste domingo (4) o nascimento do seu primeiro filho, Máli Dayo, fruto do casamento com o ator Dan Ferreira. Os dois se conheceram nas filmagens da novela "Malhação", em 2012, e ficaram noivos em dezembro de 2021. O bebê veio ao mundo no último sábado (3), mas o casal compartilhou com seus fãs e seguidores um texto emocionante sobre a chegada do pequeno.

Acompanhando uma foto da mão dos três em abraço, a legenda do post dizia: "Com a velocidade e a beleza de um cometa, Máli chegou no mundo ontem, sábado pela manhã, causando uma enorme transformação, nos trazendo alegria e profundo amor, como se a via láctea inteira coubesse em nossos corações. Agradecemos a Deus, aos Orixás, todos os seres de luz e encantados que nos protegem. Agradecemos á nossa família, toda nossa equipe médica e todos os profissionais de saúde que cuidaram da gente, amigues e todas as pessoas que enviaram msgs de amor e carinho. Agora, vamos aproveitar o nosso menino nesse lindo ninho de amor e intimidade. Gratidão à todes."

Nos comentários, outros artistas e amigos do casal parabenizaram a chegada do terceiro membro da família. Danilo Mesquita comentou: "Quanto amor!", Regina Case vibrou: "Que maravilha!!!! Que expansão de amor!!!!", Fabiula Nascimento disse: "Máli pousou! Axé", Agatha Moreira comemorou: "Ooooown!!! Muita saúde e amor!!! Bem vindo Máli!", Taís Araújo escreveu: "Viva! Saúde pra essa família linda!", e em meio a tantos outros Fernanda Costa desejou boas energias: "Bem vindo, Máli! Felicidade total e absoluta pra essa família linda, que a gente tanto ama"