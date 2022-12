Rômulo (Rafael Cardoso) - Camilla Maia / TV Globo

Rio - Rafael Cardoso está de volta às novelas como Rômulo, em "Cara e Coragem", da TV Globo. Na trama, o personagem é um empresário misterioso, cliente da agência de dublês Coragem.Com, que se encanta por Pat (Paolla Oliveira). Longe das telinhas desde "Salve-se Quem Puder" (2020-2021), o ator de 37 anos celebra o trabalho no folhetim de Claudia Souto e o retorno aos estúdios da TV Globo.

"É bom demais estar de volta ao estúdio, à rotina de gravações. Pra mim está sendo muito importante e prazeroso viver isso novamente, gravando todos os dias. Retornar e lembrar de tudo o que vivi aqui dentro ao longo desses anos. Enfim, estou vivendo um momento único e dando valor a cada segundo depois de dois anos fora desta rotina", afirma o artista, que ficou surpreso com o convite de participar da novela.

"Foi inesperado. Natália (Grimberg) fez o convite pra mim e eu aceitei na hora. Muito feliz de trabalhar pela primeira vez com ela e ter a oportunidade de conviver novamente com o Adriano (Melo, diretor geral), que é um cara que guardo no coração por ter dirigido a minha primeira cena em novelas. Enfim, estou em casa! Também é meu primeiro encontro de trabalho com a autora Claudia Souto".

Na novela, Rômulo procura os serviços da empresa de dublês para uma campanha e lá conhece Pat. O empresário ficará encantado pela mãe de Gui (Diogo Caruso) e Sossô (Alice Camargo), que terminou recentemente o relacionamento com Moa (Marcelo Serrado), e vai querer contratá-la como modelo exclusiva de sua marca. Ele também não perde a oportunidade e logo convida Pat para uma festa. Ela, por sua vez, ao longo dos capítulos, também ficará balançada com o charme de Rômulo e as investidas dele.

Essa não é a primeira vez que Rafael e Paolla trabalham juntos. Os dois já contracenaram em "Além do Tempo" (2015). O artista, então, celebra a parceria com a atriz novamente. "A Paolla é uma irmã ganhei nessa caminhada. Já trabalhamos outras vezes então isso facilita todo o processo quando a gente entra numa equipe em que estão todos muito entrosados e em sintonia. É muito bom estar em cena e conviver com ela. Uma grande parceira e já fizemos cenas bem bacanas", comenta.

Quem não vai curtir a aproximação entre Pat e Rômulo é Moa. O dublê logo demonstra uma desconfiança e antipatia pelo empresário quando o conhece. Contudo, Armandinho (Rodrigo Fagundes) e Rico (André Luiz Frambach) comemoram o interesse do investidor e acreditam que o fechamento do contrato dele com a agência será ótimo. Ítalo (Paulo Lessa), sempre cauteloso, vai preferir aguardar mais um pouco para opinar sobre o caráter do empresário.