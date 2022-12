Nas redes sociais, João Guilherme critica Tite pelo jogo da Seleção na Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Publicado 09/12/2022 19:21 | Atualizado 09/12/2022 19:23

Rio - João Guilherme ficou revoltado com a escalação do ex-técnico da Seleção, Tite, para a cobrança de pênalti do jogo contra a Croácia pelas quartas de final que terminou com o Brasil eliminado da Copa do Mundo do Catar.

"Não entendi o porquê de o Neymar e o Vini não terem batido [pênalti]. Ou eu, ou o Tite não entende nada de futebol, né? Vai tomar no c*, papo reto", disse o ator em seu perfil no Twitter, concluindo que o grande feito do Brasil em 2022 foi ter eleito Luiz Inácio Lula da Silva Lula (PT) presidente. "A maior vitória do ano segue sendo 13 reeleito", garantiu.

Não entendi o pq de o Neymar e Vini n terem batido. Ou eu, ou o Tite não entende nada de futebol né.

vai toma no cu papo reto. a maior vitória do ano segue sendo

13 reeleito. — (@Joaoguiavila) December 9, 2022

Filho de Leonardo, João divergiu do posicionamento político do pai, que declarou publicamente seu apoio ao atual presidente e candidato derrotado nas urnas, Jair Messias Bolsonaro (PL).