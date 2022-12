Jojo Todynho aparece emocionada em vídeo - Reprodução do Instagram

Publicado 09/12/2022 16:40

Rio - Jojo Todynho, de 25 anos, comemorou suas conquistas pessoais através do Instagram Stories, na madrugada desta sexta-feira. A cantora contou para os fãs que sua nova casa está ficando do jeitinho que sonhava e que chorou de emoção ao refletir sobre sua trajetória.

"Aqui estou eu, gente: sentado no chão da sala, analisando cada coisinha que eu escolhi com tanto amor. Eu nessa vida corrida não tinha conseguido colocar minha casa do jeito que eu queria, não tive tempo", afirmou a comentarista da "Central da Copa", da TV Globo, ao lado de Alex Escobar e o ex-jogador Fred."Olhar para cada cômodo dessa casa representa o quanto eu suei para ter ela, o quanto eu batalhei para conquistar, não só ela, mas todas as coisas que eu fui adquirindo ao longo desses cinco anos. Isso para mim, dinheiro nenhum paga", frisou a artista.