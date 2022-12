Lázaro Ramos - Reprodução do Instagram

Lázaro Ramos Reprodução do Instagram

Publicado 09/12/2022 15:39 | Atualizado 09/12/2022 15:58

No Twitter, Jade Picon comentou: "Não acredito". Na mesma rede social, Paulo André se manifestou: "Sem nem o que dizer"."Ai tô triste", admitiu Cleo. "Inacreditável, sério", disse Maisa Silva. No Instagram Stories, Lázaro Ramos publicou uma foto e comentou: 'To Tite'.

Ticiane Pinheiro também falou sobre a tristeza da eliminação do Brasil e demonstrou apoio aos jogadores através do Instagram. "Brasil, Chegou ao fim o sonho do hexa nessa Copa, mas vocês lutaram, jogaram muito e isso é futebol, uns ganham, outros perdem. Mas vocês nos deram vários momentos de alegria, como esse do gol do Neymar hoje. Todos estamos tristes, mas vida que segue… Parabéns a todos jogadores, parabéns para a torcida que foi ponta firme e para o Tite que é um treinador brilhante. Deixo aqui o meu carinho e amor pelo nossos jogadores, pelo nosso BRASIL", escreveu.

Veja as publicações:

