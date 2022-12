Renato Aragão recebe alta após sofrer acidente isquêmico transitório - Reprodução / Twitter

Publicado 09/12/2022 12:08 | Atualizado 09/12/2022 12:09

Rio - Renato Aragão recebeu alta, na manhã desta sexta-feira, após sofrer um acidente isquêmico transitório (AIT). O humorista, de 87 anos, estava internado, desde a última quarta-feira, no Hospital Samaritano, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista ao