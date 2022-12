Nick Carter, dos Backstreet Boys, é processado por agressão sexual contra menor de idade - Reprodução/Instagram

Nick Carter, dos Backstreet Boys, é processado por agressão sexual contra menor de idade

Publicado 09/12/2022 17:43 | Atualizado 09/12/2022 17:44

Rio - Nick Carter, integrante dos Backstreet Boys, está sendo processado por uma fã que o acusa de estupro. Segundo informações do TMZ, o cantor é acusado por uma mulher de 39 anos, que alega ter sido abusada sexualmente dentro do ônibus da turnê do grupo de 2001, quando ainda era menor de idade.

Shannon Ruth tem autismo e paralisia cerebral e afirma ter sido convidada por Carter para seu ônibus após um show da banda em Tacoma, Washington, nos Estados Unidos, enquanto esperava na fila de autógrafos. Na ação, ela disse ter sido dopada pelo cantor, que lhe ofereceu uma bebida, e que ele, de acordo com informações da revista Billboard, teria lhe transmitido o papilomavírus humano (HPV). A queixosa alega ainda que há outras três vítimas, cujas identidades são mantidas sob sigilo.

O especial de fim de ano que os Backstreet Boys iriam fazer na emissora norte-americana ABC foi cancelado após um dos integrantes da bou band, Nick Carter, ter sido acusado de estupro. O programa seria exibido em 14 de dezembro.