Lázaro Ramos tira onda com solteiros após vídeo de beijão em Taís AraújoReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2022 15:53

Rio - Lázaro Ramos e Taís Araújo provocaram os seguidores, na última quinta-feira, ao surgirem em clima de romance nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, os atores trocam um beijo nada técnico no meio da Times Square, ponto turístico famoso em Nova York, nos Estados Unidos, onde o casal divulga o filme "Medida Provisória".

"Isso não é um tbt. Tá rolando agora (risos) Beijin gostoso em sua timeline. Boa maneira de comemorar o filme por aqui, não é?", brincou o ator e diretor, na legenda da postagem. Nesta segunda-feira, a atriz de "Cara e Coragem" compartilhou o registro em seu Twitter e disse: "Tô sabendo que o Twitter achou que era beijo técnico, né? É que a gente tem responsabilidade afetiva com os solteiros e cortou essa parte, né, mozinho? Vão amar, gente! Bom demais, recomendo".

Tô sabendo que o twitter achou que era beijo técnico, né? É que a gente tem responsabilidade afetiva com os solteiros e cortou essa parte, né mozinho?



Vão amar, gente! Bom demais, recomendo pic.twitter.com/8OWgLQ8Ds8 — Taís Araujo (@taisdeverdade) December 9, 2022

Enquanto isso, Lázaro voltou ao Instagram para alfinetar os seguidores que ficaram incomodados com a intimidade do casal. Dessa vez, ele posou sozinho para as fotos e tirou onda com os críticos de plantão: "Pronto. Já que os solteiros reclamaram ontem do beijo, mesmo sendo um beijo comportado, posto só essa foto aqui (risos). Bom jogo e boas bocas pra vocês", escreveu.

"Meu psicológico agradece", respondeu uma internauta, entrando na brincadeira. "O deboche do gato", comentou outra seguidora. "Eu voltei pra ver o beijo e achei lindo, puro amor, beijem muito, beijem mais", aconselhou uma terceira.

