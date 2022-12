Bárbara Evans se casa com Gustavo Theodoro em fazenda no interior de São Paulo

Rio - Bárbara Evans e Gustavo Theodoro fizeram seus votos e selaram a união de vez no casamento realizado na tarde desta sexta-feira, em uma fazenda localizada em Itatiba, no interior de São Paulo. Depois de ser adiada algumas vezes por causa da pandemia da covid-19, a cerimônia religiosa teve início por volta das 17h e foi transmitida ao vivo pelo Instagram da influenciadora.

O noivo entrou acompanhado pela mãe, Fernanda Theodoro, e com a filha do casal, Ayla, de oito meses, no colo. Depois, Bárbara caminhou até o altar com o pai, José Clark, usando o tradicional vestido branco e véu longo. A mãe da noiva, Monique Evans, entrou de braço dado com o pai de Gustavo, João Boca Theodoro, mas deixou a cerimônia com a namorada, Cacá Werneck.

Em entrevista ao jornal 'Metrópoles', a loira revelou que o casal desembolsou R$ 2 milhões para o grande dia. "Colocamos de tudo, carne, carneiro, frutos do mar, tudo do bom e do melhor. Terá um DJ de funk Jon Jon, um grupo, esse vou manter sigilo, e uma cantora sertaneja amiga nossa", contou.

Bárbara e Gustavo estão juntos desde março de 2018 e noivaram em julho de 2019. No ano seguinte, o casal oficializou a união com o casamento no civil, no dia 29 de maio. A cerimônia religiosa estava prevista para acontecer em agosto de 2020, mas teve de ser adiada por causa das restrições em combate ao coronavírus. Em abril deste ano, a ex-A Fazenda anunciou o nascimento da primeira filha do casal, Ayla.

