Fabiula Nascimento e Emilio Dantas comemoram 11 meses dos filhos, os gêmeos Roque e RaulReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2022 22:26 | Atualizado 09/12/2022 22:27

Rio - Fabiula Nascimento usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar as fotos da festinha que organizou para comemorar os 11 meses dos filhos, Roque e Raul, frutos do casamento com Emilio Dantas. Em postagem no Instagram, a atriz celebrou a data especial ao homenagear os gêmeos.

"A gente derrete… 11 meses de tudo e mais um pouco. Que vocês sejam bons para o mundo e que o mundo seja bom pra vocês!", declarou a artista. Nos comentários, fãs e amigos se juntaram à celebração: "Cada dia mais deliciosos. Titia ama muito vocês", disse Nanda Costa. "Viva!! Explosão de fofuras!", disparou uma seguidora. "Saúde e alegria", desejou outra internauta.

Emilio também publicou uma sequência de fotos com os pequenos em seu perfil e disse: "Viva nossos moleques! Mais um mês pra conta dessa vida linda que é ter vocês por perto", escreveu o ator, que estará no ar em breve, como o vilão da novela "Vai na Fé", da TV Globo.

