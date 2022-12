Adriano e Micaela Mesquita - Reprodução Internet

Publicado 09/12/2022 17:23

Rio - Adriano Imperador usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira, para negar o fim do casamento com Micaela Mesquita. O craque surgiu ao lado da mulher em foto publicada nos Stories do Instagram, no mesmo dia em que os dois completam um mês de casados. "Gente, ainda estamos casados, hoje faz um mês. Brigar é coisa de casal, isso é normal (risos)", escreveu ele, na legenda.

Os rumores de que o relacionamento de idas e vindas teria chegado ao fim novamente surgiram no último domingo, quando Adriano e Micaela deixaram de se seguir nas redes sociais. Na ocasião, a mulher do ex-jogador de futebol chegou a afirmar que os dois estavam separados, mas ainda não haviam oficializado a separação, 24 dias depois de celebrarem o casamento no civil.

"Estou casada ainda. Estou esperando meu marido resolver aparecer para a gente anular o casamento, resolver o que vamos fazer das nossas vidas. Enquanto isso, não tem divórcio, a gente ainda está casado", declarou ela, em vídeo publicado nas redes sociais.

O namoro de Adriano e Micaela foi marcado por términos e reconciliações. Após mais um período afastados, eles retomaram o relacionamento em outubro deste ano, pela quinta vez. Dias depois de contar que havia voltado com Micaela, o Imperador já anunciou o noivado. Em novembro, o ídolo do Flamengo se casou com a amada no civil e comemorou a novidade nas redes sociais: "Enfim casados", disse.