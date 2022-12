Carolina Dieckmann - Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2022 11:56

Rio - Carolina Dieckmann tem se mostrado uma torcedora nata durante a Copa do Mundo que acontece no Catar. Na manhã desta sexta-feira (9), a atriz, de 44 anos, compartilhou uma série de fotos usando um biquíni com as cores do Brasil pronta para torcer pela Seleção que entra em campo contra a Croácia pelas quartas de final.

"Bota as cores do Brasil no corpo, porque hoje tem jogo, meu povo", escreveu Carol na legenda da publicação.