Fred comenta relação com Bianca Andrade, com quem é pai de CrisReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2022 22:27

São Paulo - Nesta quinta-feira (8), o youtuber Fred, ex-namorado de Bianca Andrade, apareceu nas redes sociais para rebater críticas à sua volta ao Brasil. Ele, que estava no Catar devido à Copa do Mundo, retornou para passar um tempo com o filho que teve com a influencer. Fred explicou que não voltou para que Bianca fosse para a Farofa e sim para matar a saudade do pequeno. Além disso, comentou sobre a relação com a ex.

fotogaleria

"Falaram que eu voltei por causa da Farofa da Gkay. Eu honestamente nem sabia que tinha a Farofa da Gkay. Falaram que 'a Bianca foi para a Farofa e teve que deixar o filho com alguém, e o Fred teve que voltar'. Gente, pelo amor de Deus", disse Fred.

O youtuber, então, contou que recebeu comentários de que ele estaria "pagando de bom pai, para prejudicar a imagem da Bianca". Foi aí que ele comentou sobre a relação dos dois, que, atualmente, são ex-namorados, e defendeu a ida da influencer para a Farofa da Gkay sem o filho do ex-casal, Cris.

"Acho que vocês não fazem ideia do quão boa é minha relação com a Bianca. Teve gente que falou: 'A mãe está curtindo, não sei o que'. Se fosse isso está tudo certo. Quer dizer, é isso. Ela está trabalhando, expondo a marca dela na Farofa da Gkay e está curtindo também. E eu estou fazendo o meu papel de pai e estou ficando com meu filho aqui", pontuou.

Em outro momento, Fred falou que só voltou do Catar para passar um tempo com o filho: "Só voltei do Catar porque estava com saudade do meu filho. Com o Brasil se classificando com antecedência, o terceiro jogo não valia de nada. Aí eu falei: 'Cara, acho que eu consigo voltar para o Brasil para dar um beijo nele, ficar uns cinco dias ou uma semana, que foi o que eu acabei conseguindo'".

Fred já embarcou para o Catar, novamente, nesta quinta-feira (8) e chgará direto para o jogo do Brasil na sexta-feira (9).

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.