Viih Tube começa a analisar quem vai herdar a coroa de rainha da Farofa da GkayReprodução Internet

Publicado 08/12/2022 19:21

Rio - Viih Tube voltou para a Farofa da Gkay este ano grávida da sua primeira filha, Lua, e acompanhada do namorado Eliezer. A youtuber que conquistou o título de Rainha da Farofa na edição passada, contou no seu Story, nesta quinta-feira (8), que tinha medo de como os amigos iam reagir no evento. Já que dessa vez a influenciadora de 22 anos não iria com o mesmo pique, o receio era ser deixada de lado.

Viih explicou que muitas pessoas se afastaram dela quando a gravidez foi anunciada, mas contou para seus seguidores que durante o aniversário de Gkay, não teve nada para se preocupar: "Aqui na Farofa eu não sabia como ia ser, até porque no ano passado eu causei. Solteirona, peguei todo mundo. Então eu falei ‘vamos ver quem é amigo de rolê, e quem é amigo de verdade’. Não teve uma pessoa, que eu já tinha amizade antes e revi, que não foi perfeita! Todo mundo parou para me dar carinho, e até mesmo carinho para minha filha".

A ex-BBB também contou que além da coroa, Bianca Andrade também deu muitos "conselhos de mãe" para ela. Outras celebridades como Ivete Sangalo, Simone Mendes, MC Loma, e até Wesley Safadão conversaram muito com o casal sobre o que está por vir com a paternidade. “E os conselhos das mamães que eu recebi foram conselhos de ouro, mamães que pararam um tempão para falar comigo. A Boca Rosa - Bianca Andrade -, que eu já conhecia a alguns anos, me deu conselhos maravilhosos. A Simone, a Ivete! A Ivete me deu conselhos de mãe! Muitos conselhos! Até o Wesley Safadão deu conselho para o Eli… Até a MC Loma me deu conselhos!”, explicou