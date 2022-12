Com fama de pé-frio, Fábio Porchat quer assistir final da Copa no estádio - Reprodução/Instagram

Com fama de pé-frio, Fábio Porchat quer assistir final da Copa no estádioReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2022 16:27

Rio - Fábio Porchat está determinado a se livrar da fama de pé-frio que o persegue em Copas do Mundo. No "Encontro" desta quinta-feira, o humorista assustou torcedores ao revelar que pretende assistir a final da competição que acontece no Catar, caso o Brasil se classifique para a última etapa na disputa pelo título.

fotogaleria

"Eu assisti ao Brasil perder em três Copas diferentes", relembrou o ator, que estava presente no estádio quando a Seleção perdeu para a Alemanha na trágica partida do 7 a 1, além da eliminação para a Bélgica em 2018, na Rússia, e, mais recentemente, na derrota para Camarões na fase de grupos. "(Mas) já está definido: se o Brasil estiver na final, eu tenho certeza que vou ao estádio. Vou quebrar esse estigma", declarou ele.

Patricia Poeta ainda brincou com o convidado do programa matinal da TV Globo: "Ele voltou para o Brasil, e nossa missão é deixar ele aqui". "Ingleses e franceses te deram essa passagem, eu tenho absoluta certeza", acrescentou Manoel Soares, com muito bom humor.

Para "esquentar" o pé de Fábio, a produção do "Encontro" presenteou o ator com um par de pantufas com o símbolo da seleção brasileira e o comediante reagiu: "Esse é o tipo de humor que bate no oprimido. Que maldade! Eu me sinto muito poderoso em saber que o futuro da Seleção Brasileira está nas minhas mãos", disparou o artista.