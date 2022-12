Gabi Brandt anuncia terceira gravidez e se revolta com exposição na web - Reprodução/Instagram

Gabi Brandt anuncia terceira gravidez e se revolta com exposição na web

Publicado 08/12/2022 16:00

Rio - Gabi Brandt usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para anunciar que está grávida de seu terceiro filho. A influenciadora de 26 anos compartilhou um desabafo com os seguidores ao confirmar a informação que já havia sido divulgada em perfis de fofoca. Em postagem no Instagram, a ex-mulher de Saulo Poncio revelou que a gestação é de "extremo risco", por ter sido diagnosticada com um descolamento da placenta.

"Carta pro meu filho: Não vejo a hora de te conhecer meu amor. Mamãe estava tão feliz vivendo com você no secreto, na nossa paz, apesar das dificuldades… Mas, mais uma vez, tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade, fui forçada a contar (confirmar, né... porque contado já foi) sobre sua existência, falaram até o sexo. Só esqueceram de avisar o motivo pelo qual eu não postava! Mas, já que assim foi feito, vamos mostrar como tem sido nossa jornada de 16 semanas juntos", iniciou ela.

Em seguida, Gabi contou detalhes sobre os momentos que tem vivido desde que soube que está grávida. "Descobri a gravidez no dia 13/09. No dia 25/10, foi o dia daquele meu pronunciamento (que se mantém), até então, ninguém sabia da gravidez, éramos eu e você", disse a famosa, citando seu posicionamento quando Saulo foi acusado de agredir a influenciadora Brenda Monique em um show do Mumuzinho. Na ocasião, Brandt reforçou o término do casamento entre os dois, que já estão separados desde janeiro deste ano.

A mãe de Davi e Henri, ambos do antigo relacionamento com o cantor, seguiu o desabafo explicando sua situação clínica: "No dia 30/10, eu perdi líquido e, em seguida, tive um sangramento forte, fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. Gravidez de extremo risco. Dia 10/11, tive mais um sangramento, fui para o hospital novamente, descobri mais um descolamento de placenta e um hematoma de 5 cm. Atualmente, a situação segue a mesma, dia após dia, alguns sangramentos, mas sigo de repouso, apenas me locomovendo para o que for extremamente necessário e orando muito para que tudo dê certo", declarou.

"Por conta desses acontecimentos, meu instinto de mãe foi esconder para te proteger, mas eu me esqueci que, hoje em dia, eu não tenho o direito de escolher nem como, nem quando, nem se algo assim vai ser exposto. Então, hoje, eu parabenizo os envolvidos pelo presente que me deram num momento tão difícil e delicado. Vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que eu me sentisse pronta, vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho, de contar para a minha familia que está vindo pro Natal e eu estava planejando contar pessoalmente, pros meus amigos. Para vocês, foi mais uma 'exclusiva, cifrada'… Mas eu perdi esses momentos que farão muita falta. Para você, meu filho: eu te amo, você é uma benção, uma fortaleza. E pra quem escolheu por mim: espero que os views tenham valido a pena", finalizou.

Nos comentários, diversas famosas enviaram mensagens de apoio e carinho para Gabi: "Que Deus abençoe vocês e que seu príncipe venha com muita saúde", escreveu Virgínia Fonseca. "Mundo nojento. Mas nada disso é capaz de interferir nos planos de Deus e sei que você confia! Muita força e muito amor para vocês", disse Gabriela Pugliesi.

