Céline Dion revela diagnóstico de doença neurológica rara e incurávelReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2022 11:26 | Atualizado 08/12/2022 12:48

Rio - Celine Dion revelou, na manhã desta quinta-feira (8), que foi diagnosticada com uma doença neurológica rara e incurável. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a cantora canadense, de 54 anos, contou que está com a síndrome da pessoa rígida (SPR), responsável por tensionar seus músculos, cuja progressão pode transformá-la em uma "estátua humana".

"Embora ainda estejamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido. Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada. Dói dizer a vocês hoje que isso significa que não estarei pronta para reiniciar minha turnê na Europa em fevereiro", continuou.

Céline finalizou dizendo que sente saudade do seu trabalho, mas que agora precisa focar em sua saúde. "Sinto tanta falta, sinto falta de ver todos vocês do palco, me apresentando para vocês. Sempre dou 100% quando faço meu show, mas minha condição agora não está me permitindo dar isso a vocês agora. Para eu entrar em contato com vocês novamente, não tenho escolha a não ser me concentrar na minha saúde neste momento e tenho esperança de que estou no caminho da recuperação. Este é o meu foco e estou fazendo tudo o que posso para me recuperar", concluiu ela.

Com quatro décadas de carreira, Céline Dion está entre os artistas musicais mais vendidos de todos os tempos e é a artista feminina que mais arrecadou com turnês, ultrapassando Madonna. A cantora foi eternizada por dar voz à duas canções vencedoras do Oscar que se tornaram mundialmente conhecidas: "Beauty and the Beast", tema da animação da Disney "A Bela e a Fera", e "My Heart Will Go On", tema de "Titanic", que também lhe render um Grammy de "Gravação do Ano". Ao todo, a artista já foi premiada cinco vezes pela Academia de Gravação.