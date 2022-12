Viih Tube passa a coroa de rainha da Farofa da Gkay para Karoline Lima

Rio - Karoline Lima, de 26 anos, ex do jogador Éder Militão, recebeu a coroa de rainha da Farofa da Gkay das mãos de sua antecessora, Viih Tube, na madrugada desta quinta-feira, último dia de evento. A Farofa aconteceu em um resort de luxo em Fortaleza, no Ceará.

O posto de rainha da Farofa fica com a pessoa que mais "curtiu" a festa. Em 2021, Viih Tube deu o que falar depois de contar que havia ficado com 46 pessoas. Este ano, a influenciadora está grávida - ela espera seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer -, e passou a faixa para Karoline Lima.

Ao receber a coroa, Karoline disse que foi muito julgada por estar participando do evento. "Eu fui muito julgada por estar aqui. Primeiro, por ser mãe. Segundo, por estar curtindo a Farofa ao invés de estar com a minha filha. Eu tenho 26 anos, eu faço tudo o que eu quero, eu pago as minhas contas e é isso. Eu estou aqui para aproveitar, não estou morta! Eu beijo na boca mesmo, eu pego mesmo, e quem eu não peguei faz a fila porque eu vou pegar hoje", afirmou.

Durante os três dias de evento, Karoline Lima entregou tudo: ela mostrou simpatia, empolgação e trocou muitos beijos com várias pessoas diferentes. A influenciadora digital foi flagrada com John Vlogs, Rodrigo Mussi, Nilson Neto, Julia Pazzuoli e Gui Napolitano, entre outros. Gui, inclusive, foi a única pessoa com quem Karoline ficou mais de uma vez no evento. Ela comemorou a faixa de rainha trocando muitos beijos com o ex-BBB.

Relatar erro