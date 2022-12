Gabi Brandt anuncia terceira gravidez e se revolta com exposição na web - Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2022 17:38 | Atualizado 08/12/2022 17:40

Rio - Gabi Brandt teve um dia agitado na última quarta-feira (7), após ter sua gravidez de risco exposta sem sua autorização, a influenciadora soltou um comunicado oficial criticando as páginas que vazaram a informação. Na tarde desta quinta-feira (8), a ex-esposa de Saulo Poncio foi ao seu Story para desabafar sobre o ocorrido: "Demorei um pouquinho para vir aqui porque estava me recompondo, não queria aparecer chorando, queria vir normal e colocar a cabeça no lugar", começou.

Em seguida, Gabi reforçou que sempre manifestou o desejo de ser mãe novamente, e explicou novamente a situação delicada que se encontra: "Foi contada de uma maneira péssima, mas não deixa de ser uma coisa boa. Eu estou muito feliz, tenho ficado muito preocupada, tenho sofrido muito com essa fragilidade, por ser uma gravidez muito de risco. Mas eu estou muito feliz. Todo mundo sabia que eu queria ter mais filhos, nunca foi segredo pra ninguém. Eu sempre expus aqui, em todas as caixinhas de perguntas que me faziam essa pergunta eu dizia que sim, sempre deixei isso muito claro".

Cessando rumores, a influenciadora explicou o pronunciamento que deu informando a sua separação de Saulo. Gabi detalhou que disse que ambos não estão mais juntos após já estar grávida, e reforçou que ambos mantêm uma relação harmônica pelas crianças: "Eu descobri minha gravidez dia 13 de setembro, eu já estava grávida de uma ou duas semanas, então provavelmente engravidei na primeira semana de setembro ou na última semana de agosto. O meu pronunciamento, eu não menti em momento nenhum. O que eu falei que a minha relação com o pai das crianças era única e exclusivamente por conta das crianças, é uma verdade e segue sendo uma verdade até hoje."

E completou: "Tem muita gente querendo distorcer, falando que eu tinha dito que não tinha relação e agora apareci grávida, mas não, eu não apareci grávida, quando eu me pronunciei, que eu falei aquilo, eu já estava grávida há muito tempo. Antes do meu pronunciamento, a gente deu várias entrevistas, tanto eu quanto ele, de que estávamos tentando, estávamos nos resolvendo como casal, como família. Nesse se resolvendo, eu engravidei", explicando e deixando claro que Saulo é o pai do seu terceiro filho.

Finalizando, Gabi expôs as mensagens que recebeu desde que a gestação foi vazada: "Eu estou com uma gravidez de risco, fazendo de tudo para manter essa gravidez, para eu conseguir ter meu filho e tem gente falando para eu abortar", e completou ao dizer que o filho não foi planejado, mas sim desejado por ambos os pais.