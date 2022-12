Zaac faz tatuagem para registrar passagem pela Farofa da Gkay - Montagem/Divulgação/Instagram

Publicado 08/12/2022 17:20

Rio - A Farofa da Gkay movimentou as redes sociais nos últimos dias e chegou ao fim na madrugada desta quinta-feira. No entanto, a edição deste ficou eternizada não só na mente, como na pele de Zaac, que tatuou a logo do evento em seu braço. "Não é um evento, é um acontecimento", disparou o funkeiro em postagem nos Stories do Instagram.

No último dia da festa que reuniu artistas e celebridades em um resort de luxo em Fortaleza, no Ceará, Karoline Lima, de 26 anos, ex do jogador Éder Militão, recebeu a coroa de rainha da Farofa da Gkay das mãos de sua antecessora , Viih Tube. O posto de rainha da Farofa fica com a pessoa que mais "curtiu" a festa. Em 2021, youtuber deu o que falar depois de contar que havia ficado com 46 pessoas. Este ano, a influenciadora está grávida - ela espera seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer -, e passou a faixa para Karoline Lima.

Durante os três dias de evento, Karoline Lima entregou tudo: ela mostrou simpatia, empolgação e trocou muitos beijos com várias pessoas diferentes. A influenciadora digital foi flagrada com John Vlogs, Rodrigo Mussi, Nilson Neto, Julia Pazzuoli e Gui Napolitano, entre outros. Gui, inclusive, foi a única pessoa com quem Karoline ficou mais de uma vez no evento. Ela comemorou a faixa de rainha trocando muitos beijos com o ex-BBB.