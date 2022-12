Matteo Becker, filho de Alisson, conquista internet ao usar luvas do pai - Reprodução Internet

Matteo Becker, filho de Alisson, conquista internet ao usar luvas do paiReprodução Internet

Publicado 08/12/2022 15:34

Rio - O goleiro Alisson não é o único da família a fazer sucesso nos campos. Segundo a publicação mais recente da esposa, Natália Becker, o seu filho Matteo Becker, de 3 anos, vai seguir os passos do pai. A médica postou em seu Instagram uma série de fotos do filho usando o uniforme infantil da Seleção e as luvas do pai, enquanto chutava uma bola.

Em um show de fofura, o pequeno recebeu uma chuva de comentários dos fãs da família. Internautas deixaram mensagens como: "Pode começar no Inter também!! Hahaha", "Que guri bem lindo e fofo... a fruta não cai longe do pé", "Ahhhhhh nosso futuro goleiro do Inter e da Seleção" e "Tá lindo esse guri".

A família de Matteo carrega um histórico forte para goleiros. Além do pai, o tio da criança, Muriel Becker, também atua na posição, jogando atualmente pelo AEL Limassol, time do país de Chipre. A família está no Catar, acompanhando Alisson durante a Copa, Natália compartilha com seus seguidores como está a viagem.