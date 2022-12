Fãs de Harry Styles fazem fila na entrada da Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/TV Globo

Fãs de Harry Styles fazem fila na entrada da Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do RioReprodução/TV Globo

Rio - Harry Styles está no Brasil para os shows de sua turnê internacional "Love On Tour", e os fãs cariocas já aguardam ansiosos pelo encontro que deveria ter acontecido 2020, mas foi impedido pela pandemia de covid-19. Após estreia em São Paulo, nesta terça-feira (6), o cantor se apresenta no Rio nesta quinta-feira (8) e a porta da Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, já conta com um acampamento montado e uma fila que dá a volta na calçada.

O cantor britânico ficou conhecido por sua participação na boyband One Direction, que entrou em um hiato indefinido em 2016. Após lançar seu primeiro single solo, "Sign of the Times", o artista tem sido o integrante da banda com sucesso mais expressivo. A "Love On Tour" passa ainda por Curitiba e retorna à capital paulista.