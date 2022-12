Lívian Aragão deixa Farofa da Gkay para visitar o pai, Renato Aragão, no hospital. Humorista sofreu um AIT - Reprodução Internet

Lívian Aragão deixa Farofa da Gkay para visitar o pai, Renato Aragão, no hospital. Humorista sofreu um AITReprodução Internet

Publicado 08/12/2022 07:45

Rio - A atriz Lívian Aragão, de 23 anos, deixou a Farofa da Gkay, que acontece em Fortaleza, no Ceará, para visitar o pai, Renato Aragão, de 87, no hospital. O humorista sofreu um AIT (Acidente Isquêmico Transitório) e foi internado na manhã de quarta-feira.

fotogaleria

"Family First (família em primeiro lugar, em tradução livre). Peguei a primeira ponte aérea Farofa X Rio para ver meu pai", escreveu Lívian Aragão na legenda da foto em que aparece abraçada com o humorista no hospital. Ela também aproveitou para falar sobre o estado de saúde do pai.

"Ele teve um AIT Acidente isquêmico transitório. Está sob vigilância neurológica, muito bem e monitorado com muito amor e carinho. Te amo", finalizou.

Anteriormente, Renato Aragão já havia postado um vídeo para informar aos fãs que estava bem. "Garotada, eu estou bem. Não precisa se preocupar. Beijos", disse.