Thaila Ayla e Renato GoesReprodução Internet

Publicado 08/12/2022 19:05

Rio - Thaila Ayla compartilhou, nesta quinta-feira (8), em seu Instagram uma homenagem aos cinco anos de relacionamento com Renato Góes. A publicação mostrava uma foto do casal atualmente no Circo Voador, no bairro da Lapa no Rio de Janeiro, ao lado de um clique tirado no mesmo local no inicio da relação. Os dois estão juntos desde 2019 e além de serem pais de Francisco, de um ano, o casal espera o nascimento de Tereza.

Na legenda, acompanhando a foto recriada, Thaila escreveu: "Em 2017 ele me colocou nesse mesmo muro no Circo Voador e me pediu um filho, antes mesmo de me pedir em namoro. Cinco anos e cá estamos grávidos do segundo filho!". O ator respondeu: "Foi monstra!" acompanhado de um emoji de coração.

Outros famosos amigos do casal reagiram nos comentários com muito amor. A atriz Julia Faria relembrou: "Eu fui, eu tava, eu tirei a foto cinco anos atrás!", a blogueira Mari Saad comentou: 'Fofura!", a modelo Barbara Fialho elogiou: "Casal lindo", e em meio a muitos outros, o ator Sacha Bali disse: "Seus 'maravilindos'! Adorei o registro, esse fotógrafo é bom hein"