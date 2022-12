Marisa Orth falou sobre carreira em entrevista ao 'Sensacional', com Daniela Albuquerque - Divulgação/RedeTV!

Publicado 08/12/2022 21:58

Rio - Marisa Orth abriu o jogo sobre momentos marcantes de sua longa carreira de atriz. Em entrevista que vai ao ar nesta quinta-feira, no programa "Sensacional", da RedeTV!, a artista relembrou o ensaio que fez para a revista Playboy, em 1997.

"Sempre quis fazer, era uma coisa que eu achava lindo, tinha uma glamourização", contou a atriz. Ela ainda revelou como foi a sensação de ver a publicação exposta nas bancas: "É difícil. Você chega a tontear na rua de tanta vergonha (...) É uma vergonha grossa, pesada, mas tenho o maior orgulho, porque venci isso. Passei a entender a barra, a dificuldade que é ser modelo. Tirar foto é uma arte muito especial. Aprendi muito ali", declarou.

Durante o bate-papo com Daniela Albuquerque, Marisa falou sobre as críticas que recebeu pela personagem Magda, do humorístico "Sai de Baixo". "Algumas mulheres já me criticaram, mandaram fax dizendo que era muito sexual. Outras morriam de rir. Outras feministas diziam que eu estava fazendo propaganda da mulher burra e objetificada e, no entanto, eu acho que estava jogando luz sobre essa questão", opinou. "Tanto que várias mulheres me falavam: ‘Ai meu Deus, me senti Magda, fui estudar’. Várias vieram me dizer isso, o que é o maior barato", completou ela.

Aos 59 anos, a atriz ainda revelou que gostaria de ter tido mais filhos: "Essa é uma frustração que eu tenho. Mas os casamentos não foram para frente e você tem que fazer escolhas. Sempre quis ter mais filhos, mas sempre quis muito trabalhar", contou a mãe de João Antônio, de 24 anos. "Só tive um porque trabalhei muito. Quando tive meu filho já estava mais ou menos estável na carreira, então ele foi bem calculado, desejado, querido e criado (...) Sou mãe demais para uma criança só, deveria ter tido uns seis", brincou.