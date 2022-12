Lilian Aragão atualiza fãs sobre estado de saúde do pai - Reprodução Internet

Publicado 08/12/2022 20:03

Rio - Lilian Aragão se despediu mais cedo da Farofa da Gkay para encontrar o pai, Renato Aragão, no Rio de Janeiro. O eterno Didi foi internado na última quarta-feira (7) após ter sofrido um AIT (Acidente isquêmico transitório), e a filha veio ao seu encontro. Nesta quinta-feira (8), a atriz foi ao seu Instagram tranquilizar seus fãs e seguidores com o estado de saúde do pai, de 82 anos.

No Story, Lilian escreveu: "Meu pai está bem, melhor que ontem. Mas segue em observação médica e neurológica para voltar para casa 100% em breve." Em seguida, agradeceu o apoio dos internautas: "Obrigada a todos que mandaram mensagem. Ele fica bem feliz com o carinho de vocês!". Renato também gravou um vídeo na noite de quarta-feira, avisando que está bem e pedindo para não se preocuparem, que foi postado com a legenda: "Oi pessoal. Está tudo bem. Renato Aragão na manhã de hoje apresentou AIT (Acidente isquêmico transitório). Está sob vigilância neurológica. Se encontra bem e monitorado com muito amor. Agradecemos o carinho."