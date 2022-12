Karoline Lima e John Vlogs - Leo Franco / Ag. News

Publicado 06/12/2022 08:26 | Atualizado 06/12/2022 08:28

Rio - A influenciadora digital Karoline Lima, ex do jogador Éder Militão - que está na Copa do Mundo, no Catar -, aproveitou como ninguém o primeiro dia de Farofa da Gkay, nesta segunda-feira. Ela foi flagrada aos beijos com John Vlogs, o ex-BBB Rodrigo Mussi, Nilson Neto e Julia Pazzuoli.

Um pouco antes de "passar o rodo", Karoline estava conversando com Bianca Andrade e Viih Tube sobre quem ficaria com o posto de "rainha" do evento agora que Viih Tube está grávida, esperando um filho de seu namorado, o ex-BBB Eliezer. Já Bianca Andrade, que no ano passado estava casada com Fred, este ano está solteira. E Karoline Lima também está livre, leve e solta após o fim de seu relacionamento com Éder Militão.