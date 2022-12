Tirullipa pede desculpas após ser expulso da 'Farofa da Gkay' por assédio - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2022 22:59

Rio - Tirullipa foi ao Instagram, na noite desta terça-feira, para se pronunciar após ser expulso da "Farofa da Gkay" depois de ser acusado de assédio . Em vídeo gravado dentro de um carro, o humorista de 38 anos pediu desculpas pelo comportamento visto nos registros que circulam pela internet, em que o comediante desamarra o biquíni de várias mulheres, incluindo o da influenciadora Nicole Louise, que denunciou o ocorrido.

"Depois de ter conversado com a Gkay e toda a produção da Farofa, eu quero pedir desculpa a todas as meninas, a todas as mulheres. Quero pedir desculpa à Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção, tentei levar uma brincadeira, uma alegria, pra Farofa. Mas eu me excedi. De fato, aquele clima de que 'tudo pode'... Na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, errei, e estou aqui pra pedir perdão a você, Nicole, e outras que se sentiram feridas. Seguidores, me perdoem", declarou o filho do palhaço e político Tiririca.

"É muito complicado pra gente que trabalha com comédia, mas Deus sabe do meu coração! Vim aqui com a minha esposa, sou pai de duas filhas mulheres, não queria isso também para as minhas filhas. Então, tô aqui pedindo perdão a vocês e resolvi me retirar da 'Farofa'. Conversei com a Gkay e falei 'não quero prejudicar a festa'. A festa vai continuar, aproveitem, a festa é pra vocês. Curtam aí. Isso serve de aprendizado não só pra mim, mas pra muitos outros comediantes de que o menos é mais. De fato, eu passei do ponto. Perdão, desculpa. Boa festa a todos aí da Farofa", finalizou ele.

Entenda a polêmica

Tirullipa foi expulso da "Farofa da Gkay", nesta terça-feira (6), acusado de assediar mulheres que estavam na piscina. A influenciadora Nicole Louise reportou a situação, após ter o seu biquíni desamarrado enquanto participava de uma brincadeira que simulava a "banheira do Gugu". A atriz estava participando da atividade com Tati Quebra Barraco, quando o humorista desatou o nó da parte de cima da vestimenta.

A expulsão foi confirmada pela organização do evento em postagem no Instagram. "Devido episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na 'Farofa da Gkay', foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento. Toda equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local", diz a nota.

Em vídeo, Nicole confessou sua chateação com Tirullipa após o incidente: "Eu estou muito indignada, estou muito mal com o que aconteceu porque me senti invadida. Isso é assédio, ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres. Isso é uma falta de respeito, sem noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da 'Farofa' porque ela (Gkay) não compactua com esse tipo de atitude. Estou indignada, era fã desse cara, gostava muito dele".